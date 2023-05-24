Сыктывкар, 24 мая, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев заявил, что принял решение отправиться на службу в зону спецоперации. Об этом 24 мая он заявил в своём Telegram-канале.

Кадр из видео с канала ВГТРК Россия Игорь Дягилев

«Я принял решение участвовать в специальной военной операции. Решение принято осознанно, без какого-либо давления или побуждения извне», — подчеркнул Дягилев.

Он уточнил, что несколько раз в ходе рабочих поездок посещал Донецкую и Луганскую республики.

«Я видел, что там происходит, в каком важном деле принимают участие мои коллеги, врачи, военнослужащие и граждане всей России. Мой многолетний опыт работы травматологом, мои знания реабилитационной работы, несомненно, будут необходимы и востребованы на передовой», — заявил он в видеообращении.

Дягилев уточнил, что принял это решение исходя только из личных принципов, как мужчина, как гражданин, как патриот своей страны.

«Прошу не искать в этом поступке чего-либо дурного и поддержать меня и моих коллег, которые примут такое же решение», — отметил он.

Руководитель минздрава Республики Коми добавил, что все проекты, которые были им начаты будут выполнены в полном объёме.

«Мы специально разрабатываем подробный организационный план», — уточнил Дягилев, добавив, что министерство, а также все подведомственные учреждения и здравоохранение Республики Коми «никоим образом не пострадают».

Как передавало ИА Регнум, заявление о добровольной мобилизации подал в военкомат глава Троицкого сельского поселения Спасского района Рязанской области Николай Михайлов. По словам мужчины, он пришёл в военкомат вместе с односельчанами, получившими повестки о мобилизации. Несмотря на бронь, глава села решил встать на защиту Родины.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу освобождать от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) разработал и внёс на рассмотрение нижней палаты парламента соответствующий документ, предложив внести поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в России.

Ранее депутат Матвеев заявил, что работает над инициативой по введению «налога на развлечения в период военного времени». Он предложил отчислять 1% со счёта в кафе и ресторанах в пользу военнослужащих и семей мобилизованных граждан.