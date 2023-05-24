Пекин, 24 мая, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина передать привет президенту Владимиру Путину.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний

«Передайте, пожалуйста, мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину», — сказал китайский лидер Мишутину, который находится с визитом в Пекине.

Он также отметил, что первый визит российского премьер-министра в Китай был успешным — проведены результативные переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а также прошёл российско-китайский бизнес-форум в Шанхае.

Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая уверенно развиваются, идёт многоплановое сотрудничество, достигнутые договорённости реализуются шаг за шагом.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Мишустин на встрече с Си Цзиньпином передал ему привет и наилучшие пожелания от Путина. Он добавил, что российский лидер «с большой теплотой вспоминает переговоры с председателем КНР, которые прошли в марте в Москве».