Ростов-на-Дону, 24 мая, 2023, 11:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону был задержан инженер-конструктор оборонного предприятия по подозрению в шпионаже на Украину. Соответствующее видео показала ФСБ РФ.

В ФСБ пояснили, что с февраля по апрель 2023 года в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины данный гражданин России выполнял его задания.

Отмечается, что помимо этого он передавал разведке Украины сведения о расположении оборонных предприятий и средств противовоздушной обороны, а также о размещении подразделений Вооружённых сил России на территории Ростова-на-Дону.

По данным фактам в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены в форме шпионажа.

Как передавало ИА Регнум, суд в Туле вынес приговор украинскому агенту Андрею Петкевичу который пытался выведать данные о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий «оборонки». Отмечается, что решением суда он приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

22 мая Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России по фамилии Взводнов за государственную измену.

По делу о госизмене был арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев.