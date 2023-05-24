Москва, 24 мая, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Военная база Соединённых Штатов Америки Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целях осуществления террористической деятельности в регионах России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе международной встречи по безопасности в Подмосковье.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он напомнил, что в 2011 году Вашингтон и страны Североатлантического альянса активно поддержали террористические и сепаратистские группировки в Сирии.

«По нашей информации, американская военная база Эт-Танф… используется для подготовки боевиков ИГИЛ к осуществлению диверсионно-террористических акций», — сказал Нарышкин, уточнив, что речь идёт не только о территории Сирии, но и регионах России.

Нарышкин обратил внимание, что Штаты по-прежнему сохраняют своё незаконное военное присутствие на северо-востоке Сирии, что является оккупацией части суверенного государства. По его словам, Вашингтон продолжает оказывать на Дамаск санкционное давление, которое, в свою очередь, препятствует восстановлению страны.

В феврале Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что в январе США завербовали 60 боевиков для совершения терактов на территории России и в странах СНГ. По данным ведомства, американские военные активно вербуют боевиков-джихадистов, аффилированных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (организации, деятельность которых запрещена в РФ).