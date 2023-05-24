Пекин, 24 мая, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему привет от президента РФ Владимира Путина.

Дмитрий Астахов/РАИ Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики

«Прежде всего, разрешите передать вам товарищеский привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина», — сказал находящийся с визитом в Китае Мишустин в начале встречи.

Премьер добавил, что российский лидер «с большой теплотой вспоминает переговоры с председателем КНР, которые прошли в марте в Москве».

Визит Си Цзиньпина в Россию открыл новую эпоху в развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, связывающих две страны, подчеркнул Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным высоко оценил перспективы сотрудничества Пекина и Москвы.

Китай намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран и налаживать их взаимодействие, отметил Ли Цян.