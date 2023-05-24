Симферополь, 24 мая, 2023, 11:35 — ИА Регнум. В штатном режиме возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту. Об этом 24 мая сообщили журналистам в ФКУ «Упрдор «Тамань».

Сергей Мальгавко/ТАСС Крымский мост

Отмечается, что в 11:00 возобновлено в штатном режиме движение на участке автотрассы А-290 «Новороссийск-Керчь» со 141-го по 160-й км (транспортный переход через Керченский пролив).

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Крымский мост временно закрыт из-за того, что в этом районе проводятся учения. Он отметил, что движение будет восстановлено в течение нескольких часов, и призвал доверять только проверенным источникам информации.