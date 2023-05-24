Вашингтон, 24 мая, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Киев и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через Украины, в том числе для сохранения своего дохода, пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Как говорится в статье, несмотря на требования Киева к западным странам ввести более жёсткие санкции против России, Украина заявляет, что «не может и не должна закрывать трубопроводы».

«Украина настаивает на том, что у неё практически нет другого выбора, кроме как поддерживать собственные коммерческие сделки», — пишет автор.

При этом украинские власти отметили, что сохранение сделок якобы «защитит» ряд объектов инфраструктуры от «авиаударов».

Как сообщало ИА Регнум, офис президента Украины Владимира Зеленского предложил остановить прямые поставки российского газа в Евросоюз, кроме как через Украину. Об этом говорится в новом плане по усилению санкций против России, разработанному международной группой, которую возглавляют глава офиса Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол.