Лозанна, Швейцария, 24 мая, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение лишить Европейские игры — 2023, которые пройдут в Польше, статуса чемпионата Европы. Об этом 24 мая сообщает Le Parisien.

Максим Богодвид/РИА Новости Фехтование на шпагах

Отмечается, что такое решение принято из-за недопуска российских спортсменов на турнир и проблем с получением ими виз в Польшу.

По словам члена исполкома FIE, в связи с этой ситуацией в октябре планируется организовать импровизированный индивидуальный чемпионат Европы по фехтованию.

Европейские игры — 2023 будут проходить с 21 июня по 2 июля в польском Кракове.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая FIE не допустила к участию в международных соревнованиях олимпийских чемпионок из России Софию Позднякову, Яну Егорян и Софью Великую. В списке тех, кому позволят выступать, нет также Елены Никитиной, Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова и других сильных спортсменов.

В апреле Польша заявила, что не будет проводить женский этап Кубка мира по фехтованию на рапирах из-за допуска к турниру российских и белорусских спортсменок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение FIE о недопуске российских олимпийских чемпионок в Кремле восприняли негативно. Он отметил, что неверно пытаться обусловить какими-то политическими требованиями участие спортсменов в международных соревнованиях.