Москва, 24 мая, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Конец стран Запада «будет по делам их», он будет печальным. Об этом 24 мая заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

Александр Щербак/ТАСС Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин

Он обратил внимание на то, что западные страны могли бы участвовать в обеспечении безопасности и процветания во всём мире, но «безумная гордыня» этих стран «наглухо закрыла для них такую возможность».

«Уместно вспомнить библейскую истину: конец их будет по делам их. А это значит, что конец их будет печальным», — подчеркнул глава СВР.

Как передавало ИА Регнум, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, посоветовал англосаксам убираться к их старому приятелю — к дьяволу.

«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а ещё лучше убираться к их старому приятелю, к дьяволу», — заявил он.

Он также добавил, что по информации СВР, очень болезненную реакцию у Великобритании и США вызывало достигнутое в марте текущего года при активном содействии КНР соглашение о восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

По словам Нарышкина, руководство Польши не может отказаться от планов получения контроля над территориями Западной Украины и выжидает удобного момента для этого. Глава СВР уточнил, что Варшава уверена, что главным условием для воплощения такой идеи в жизнь является крах государственности на Украине после поражения Киева в военном конфликте.