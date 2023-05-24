Москва, 24 мая, 2023, 11:27 — ИА Регнум. На одной из ключевых магистралей запада Москвы — проспекте Вернадского — началась плановая замена асфальтобетонного покрытия. Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют около 300 тыс. квадратных метров асфальта.

Проспектов Ветеранов
Florstein
Проспектов Ветеранов

«Одна из причин ремонта — колейность, она возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период», — пояснил Петр Бирюков. Он отметил, что такая деформация дорожного полотна дискомфортна для водителей, а также может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ремонт пройдет преимущественно ночью с частичным перекрытием движения. Работники Комплекса городского хозяйства отфрезеруют старый верхний слой покрытия, отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, проведут проведем укладку нового асфальтобетонного покрытия, а после этого нанесут дорожную разметку.

Всего на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах российской столицы в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду будет заменено 23 млн кв. м асфальта.