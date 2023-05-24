Москва, 24 мая, 2023, 11:27 — ИА Регнум. На одной из ключевых магистралей запада Москвы — проспекте Вернадского — началась плановая замена асфальтобетонного покрытия. Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют около 300 тыс. квадратных метров асфальта.

Florstein Проспектов Ветеранов

«Одна из причин ремонта — колейность, она возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период», — пояснил Петр Бирюков. Он отметил, что такая деформация дорожного полотна дискомфортна для водителей, а также может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ремонт пройдет преимущественно ночью с частичным перекрытием движения. Работники Комплекса городского хозяйства отфрезеруют старый верхний слой покрытия, отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, проведут проведем укладку нового асфальтобетонного покрытия, а после этого нанесут дорожную разметку.

Всего на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах российской столицы в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду будет заменено 23 млн кв. м асфальта.