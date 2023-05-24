Москва, 24 мая, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, посоветовал англосаксам убираться к их старому приятелю — к дьяволу. Об этом он заявил 24 мая на международной встрече высоких представителей по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Эвакуация войск США

«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а ещё лучше убираться к их старому приятелю, к дьяволу», — заявил он, отметив, что по данным СВР, британцы ведут усиленную работу с европейскими партнёрами, убеждая их в нецелесообразности какого-либо посредничества между Россией и Украиной, по крайней мере до тех пор, пока Киев в состоянии наносить удары по России.

Он также добавил, что по информации СВР, очень болезненную реакцию у Великобритании и США вызывало достигнутое в марте текущего года при активном содействии КНР соглашение о восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

Как передавало ИА Регнум, по словам Нарышкина, в условиях украинского кризиса власти Польши намерены устроить геополитический передел.

«По поступающим в СВР сведениям, для польского руководства в условиях украинского кризиса становится всё более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства», ― отметил Нарышкин.