Доха, 24 мая, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Дакка готова закупать нефть у России, если она будет предлагаться по доступной цене. Об этом 24 мая заявила премьер-министра Бангладеш Шейх Хасина.

KIMIMASA MAYAMA / POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина

«Когда она (нефть — Прим. ред.) есть в наличии и по доступной цене, конечно, мы будем закупать. Почему нет?» — сказала глава правительства республики на Катарском экономическом форуме в Дохе, отвечая на соответствующий вопрос.

По её словам, Бангладеш придерживается политики дружественных отношений со всеми странами. Она уточнила, что власти сосредоточены на развитии страны и реализации потребностей народа.

Затронув тему энергетики, Хасина отметила, что Бангладеш испытывает сложности из-за нехватки энергии и высоких цен, добавив, что правительство поддерживает население. Отвечая на вопрос о возможном наращивании СПГ из Катара, политик отметила, что в настоящее время во всём мире отмечается нехватка энергоресурсов и высокий спрос, но у Дакки имеются долгосрочные контракты с Катаром и она надеется на их продолжение.

Как сообщало ИА Регнум, на протяжении последних недель в Азии установилась аномально жаркая погода, вынудившая страны региона закупать большее количество газа, мазута и угля, в том числе у России. По информации аналитиков Bloomberg, в 2023 году экспорт российских угля и газа в Азию существенно возрос и в апреле азиатские страны импортировали 7,46 млн тонн угля, что почти на треть больше, чем в 2022 году. При этом ввоз мазута в марте и апреле побил рекорд за всю историю.