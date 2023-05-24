Москва, 24 мая, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group продал свою европейскую «дочку» Segezha Packaging за порядка один евро, но с долгом в районе 100 млн евро. Об этом сообщил президент компании Михаил Шамолин.

Евгений Биятов/РИА Новости Президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин

«Сделка была совершена примерно за один доллар или евро, но с долгом, который на Segezha Packaging остался в районе 100 млн евро», — сказал он журналистам.

Поэтому, уточнил Шамолин, можно говорить о том, что бизнес продан, «по сути, за 100 млн евро, что соответствует его оценке в досанкционном состоянии». Он не стал раскрывать, кто выступил покупателем.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта 2023 года Шамолин сообщал, что Segezha Group продала свои активы в Европе, поскольку не было возможности поддерживать их деятельность.

По его словам, из-за санкций стало невозможно снабжать бумагой европейские производства.