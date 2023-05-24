Белгород, 24 мая, 2023, 11:04 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли окраину села Терезовка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом 24 мая написал в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сергей Аверин/РИА Новости Обстрел ВСУ. Архивное фото

По его словам, под обстрел ВСУ попала окраина села Терезовка. В результате пострадал мужчина, у него зафиксированы ранения нижних конечностей. Его транспортируют в центральную районную больницу и оказывают всю необходимая медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, в Новой Таволжанке Белгородской области с беспилотника сброшено взрывное устройство без последующей детонации над частным жилым домом. На месте работают взрывотехники и сотрудники оперативных служб.

В ночь на 24 мая в Белгородской области было зафиксировано большое количество атак беспилотников, при этом с большей частью средства противовоздушной обороны России справились.