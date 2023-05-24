Симферополь, 24 мая, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Крымский мост закрыт на несколько часов из-за того, что в этом районе проводятся учения. Об этом 24 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений», — написал Аксёнов.

По его словам, движение по мосту будет восстановлено в течение нескольких часов. Он также призвал доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что запуск движения грузовиков по Крымскому мосту решили отложить. Речь идёт в том числе и о пустых грузовиках. Это вызвано соображениями безопасности. Он отметил, что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на мост.