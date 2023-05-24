В Ростове-на-Дону задержан инженер оборонного завода за госизмену
Инженера оборонного завода в Ростове-на-Дону задержали за сотрудничество с ГУР Украины
Ростов-на-Дону, 24 мая, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора оборонного предприятия за госизмену. Об этом сообщили в ФСБ России.
«Задокументирована и пресечена противоправная деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в городе Ростов-на-Дону», — говорится в релизе.
Сообщается, что с февраля по апрель текущего года россиянин поддерживал связь с сотрудниками Главного управления разведки министерства обороны Украины, выполнял их задания и передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, средств противовоздушной обороны и личного состава Вооружённых сил России, размещённых в регионе.
Возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа.
Как сообщало ИА Регнум, 22 мая Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России по фамилии Взводнов за государственную измену. Отмечается, что фигуранта обвинили в госизмене (ст. 275 УК РФ).
Ранее по делу о госизмене суд арестовал главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева. Согласно картотеке суда, физик Звегинцев отправлен под домашний арест до 7 июня.
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