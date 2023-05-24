Москва, 24 мая, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Страны Запада на саммите G7 показали, что рассматривают Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу. Об этом 24 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Как следует из заявлений на только что прошедшем в Японии саммите «Группы семи», Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию», — заявил Лавров.

Министр добавил, что страны Североатлантического альянса де-юре участвуют в конфликте на Украине, что увеличивает риски столкновения ядерных держав.

Также Лавров отметил, что всё большая часть поставок западных вооружений Киеву «расползается по всему миру».

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных стран удержать своё доминирование.

Также глава государства заявил, что Россия готова к взаимодействию со всеми странами в противостоянии общим вызовам человечеству.