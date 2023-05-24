Ростов-на-Дону, 24 мая, 2023, 10:54 — ИА Регнум. На территорию Ростовской области пытался прорваться неизвестный мужчина со взрывчаткой, но погиб при задержании. Об этом 24 мая сообщает Telegram-канал Shot.

Максим Блинов/РИА Новости Пункт пропуска «Весело-Вознесенка» в Ростовской области

Инцидент произошёл в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка» на границе ДНР и Ростовской области. Мужчина перелез через забор и побежал в сторону лесополосы к хутору Максимову.

По тревоге были подняты пограничники, которые стали догонять нарушителя. Однако сработало взрывное устройство, которое было у него при себе, и неизвестный погиб. Его личность пока определить не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, который готовил теракты под руководством спецслужб Украины. Он планировал осуществить поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ.