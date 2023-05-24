Белгород, 24 мая, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал охотникам и другим лицам, имеющим оружие, не вести бои с диверсантами в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«С моей точки зрения, делать это категорически нельзя. Почему? … А если вы откроете огонь по нашим вооруженным силам? Форма-то везде защитного цвета, кто-то — белые повязки, кто-то — желтые, кто-то — красные, кто-то — синие», — сказал он в эфире на странице социальной сети «ВКонтакте».

Гладков акцентировал внимание на том, что любое открытие огня может привести к трагедии, добавив, что войск, способных обеспечить безопасность региона, достаточно.

Ранее губернатор сообщил, что один мирный житель погиб в результате нападения диверсантов ВСУ на Белгородскую область, всего ранения получили 13 человек.

Как сообщало ИА Регнум, диверсионная группа ВС Украины проникла в Белгородскую область 22 мая. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции (КТО). Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

23 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки украинских бойцов были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего было уничтожено более 70 террористов.