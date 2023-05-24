Белгород, 24 мая, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Над жилым домом в населённом пункте Новая Таволжанка с дрона было сброшено взрывное устройство. Об этом 24 мая написал в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство без последующей детонации над частным жилым домом», — сообщил он, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Глава региона отметил, что в настоящее время на месте работают взрывотехники и сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 мая в Белгородской области было зафиксировано большое количество атак беспилотников, при этом с большей частью средства противовоздушной обороны России справились. С дронов дважды были сброшены взрывные устройства на два административных здания в посёлке Томаровка в Яковлевском округе.

На проезжую часть в Белгороде с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Предварительно, пострадавших нет. Повреждения получил легковой автомобиль.