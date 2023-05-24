Белгород, 24 мая, 2023, 10:42 — ИА Регнум. В ночь на 24 мая в Белгородской области было зафиксировано большое количество атак беспилотников, при этом с большей частью средства противовоздушной обороны России справились. Об этом 24 мая написал в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Андрей Рубцов/ТАСС Работа расчета зенитно-ракетного комплекса ПВО «Стрела-10»

Он отметил, что, несмотря на то, что ночью с большей частью дронов средства ПВО справились, имеются повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе, при этом обошлось без пострадавших.

Гладков отметил, что в Грайворонском округе был поврежден газопровод, огнеборцы ликвидируют небольшой пожар. В течение суток специалисты намерены завершить восстановительные работы на объекте. Причины возгорания устанавливают следственные органы. В настоящее время от газа отключён населённый пункт Безымено, а также свинокомплекс.

Глава региона отметил, что идут восстановительные работы на электрических сетях, которые пострадали во время захода диверсионно-разведывательной группы. Восстановить электроснабжение в Грайворонском округе планируется до 15–16 часов текущего дня. После этого будет восстановлены водоснабжение и сотовая связь.

Гладков отметил, что в медучреждениях находится девять человек, при этом три человека лежат в реанимации в тяжёлом состоянии, шесть человек — в отделениях.

В пунктах временного размещения из Грайворонского округа находятся свыше 550 человек в Ракитном, в Старом Осколе, в Строителе и в Ивне.

«Тоже надеюсь, что, как только силовики завершат зачистку территории и разрешат, вы сможете вернуться в свои дома. Общий подсчёт ущерба за последние дни в Грайворонском округе не завершен, потому что, по-хорошему, только сегодня начнём обход подомовой территории. Вчера еще было небезопасно», — пояснил глава региона.

Гладков отметил, что ночью с дронов дважды были сброшены взрывные устройства на два административных здания в посёлке Томаровка в Яковлевском округе. Возгораний, погибших, пострадавших нет. На одном из зданий была повреждена кровля, на другом — кровля и плита перекрытия. Специалисты устраняют последствия.

Как передавало ИА Регнум, глава Белгородской области призвал охотников не воевать с диверсантами.

Один из подписчиков поинтересовался у главы области, стоит ли в следующий раз имеющим оружие гражданам оказывать сопротивление вооружённым людям в форме противника?

По словам Гладкова, противодействовать диверсантам, проникшим на территорию Белгородской области, необходимо профессиональным военным, а не желающим вступить в бой с преступниками гражданским лицам. Губернатор заверил подписчиков, что применять оружие в данном случае категорически нельзя, достаточно тех войск, которые обеспечивают безопасность региона.