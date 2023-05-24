Москва, 24 мая, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова поддержать ограничение экспорта бензина, если этот механизм будет предложен. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский агентству «Интерфакс».

Евгений Одиноков/РИА Новости Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива

Журналисты задали ему вопрос, какова позиция ФАС по поводу возможного запрета экспорта бензина для стабилизации цен на топливном рынке.

«Мы поддержим этот механизм, если он будет предложен», — приводит агентство его слова.

Шаскольский отметил, что такая мера будет способствовать защите топливного рынка.

«Мы будем следить за ценами. За работу нефтяных компаний отвечает Минэнерго, если от них инициатива будет, мы поддержим», — добавил он, уточнив, что в настоящий момент на топливном рынке в рознице цены пока стабильны, при этом на бирже фиксировался рост.

Как передавало ИА Регнум, правительство России рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы тем самым предотвратить дефицит топлива и рост цен на внутреннем рынке после сокращения объёма субсидий для нефтеперерабатывающих заводов.

По той же информации, правительство может принять решение об увеличении объёмов обязательной продажи бензина на товарной бирже. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

В середине мая биржевая цена бензина АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи дважды обновляла исторический рекорд, подорожал и бензин АИ-92. В Минэнерго отмечали, что рост биржевых цен не окажет существенного влияния на розничную стоимость бензина, поскольку на НПЗ есть достаточные запасы топлива.