Москва, 24 мая, 2023, 10:36 — ИА Регнум. В настоящее время мирных жителей в Артёмовске нет, гражданские лица были эвакуированы из города. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Пресс-служба Дениса Пушилина/ТАСС Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время осмотра города

«Гражданских мы не увидели», — сообщил он.

Чиновник напомнил, что накануне посещал город. По словам Пушилина, ВС России помогали всем мирным жителям покинуть населённый пункт во время продвижения по городу. Он подчеркнул, что в настоящее время «гражданских в городе нет».

Ранее врио главы ДНР сообщил, что пик тревожности в ситуации на флангах у Артёмовска прошёл, обстановка стабилизируется. По его словам, на фланги подошли российские боеспособные части, работа по стабилизации флангов выстраивается.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Артёмовск перешёл под полный контроль Вооружённых сил России. Битва за город длилась более 200 дней. С освобождением города военных поздравил президент России Владимир Путин.