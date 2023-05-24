Москва, 24 мая, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Национальный союз защиты прав потребителей и Минэкономразвития обсуждают введение заградительных пошлин на ввоз БАДов из недружественных стран. Об этом сообщило издание «Известия», ссылаясь на председателя национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Фармацевтика

По информации журналистов, ранее данный союз обращался в Минэкономразвития России с предложением о запрете импорта в Россию биодобавок из недружественных стран либо о введении заградительных пошлин на ввоз БАДов в размере 220%. Данная инициатива была рассмотрена на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

«На первом заседании Минэкономразвития предлагало остановиться на варианте с пошлинами. Мы выступаем за запрет, но, справедливости ради, 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету», — приводит издание слова Шапкина.

Эксперт добавил, что следующее заседание комиссии, скорее всего, состоится в июне. Он подчеркнул, что быстрое решение данного вопроса нужно в силу того, что США 19 мая расширили экспортные ограничения в отношении России.

В Минэкономразвития изданию пояснили, что обсуждение инициативы продолжается, а в Роспотребнадзоре отметили, что предложение находится в проработке.

Как передавало ИА Регнум, обязательная маркировка биологически активных добавок может начаться в России с 1 октября 2023 года. Так, планируется с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября — начало обязательной маркировки производителями и импортерами.

А с 1 марта 2024 года сделают обязательной фиксацию маркировки при розничной продаже, с 1 мая в систему должны представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учёта. К 1 сентября 2025 года наступит поштучная прослеживаемость БАДов.