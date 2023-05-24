Москва, 24 мая, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Национальный союз защиты прав потребителей и Минэкономразвития обсуждают введение заградительных пошлин на ввоз БАДов из недружественных стран. Об этом сообщило издание «Известия», ссылаясь на председателя национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина.

«Известия»: в РФ могут ввести пошлину в 220% на импорт БАДов из недружественных стран
Иван Шилов ИА REGNUM
Фармацевтика

По информации журналистов, ранее данный союз обращался в Минэкономразвития России с предложением о запрете импорта в Россию биодобавок из недружественных стран либо о введении заградительных пошлин на ввоз БАДов в размере 220%. Данная инициатива была рассмотрена на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

«На первом заседании Минэкономразвития предлагало остановиться на варианте с пошлинами. Мы выступаем за запрет, но, справедливости ради, 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету», — приводит издание слова Шапкина.

Эксперт добавил, что следующее заседание комиссии, скорее всего, состоится в июне. Он подчеркнул, что быстрое решение данного вопроса нужно в силу того, что США 19 мая расширили экспортные ограничения в отношении России.

В Минэкономразвития изданию пояснили, что обсуждение инициативы продолжается, а в Роспотребнадзоре отметили, что предложение находится в проработке.

Как передавало ИА Регнум, обязательная маркировка биологически активных добавок может начаться в России с 1 октября 2023 года. Так, планируется с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября — начало обязательной маркировки производителями и импортерами.

А с 1 марта 2024 года сделают обязательной фиксацию маркировки при розничной продаже, с 1 мая в систему должны представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учёта. К 1 сентября 2025 года наступит поштучная прослеживаемость БАДов.