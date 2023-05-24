Москва, 24 мая, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Обстановка в мире характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных стран удержать свое доминирование, заявил президент России Владимир Путин в своём видеообращении к участникам проходящей в Московской области международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Татьяна Барыбина/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности», — заявил Путин, добавив, что в разных регионах мира расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, а также накапливается негативный груз конфликтов.

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Российский лидер добавил, что такое положение прямо связано со стремлением отдельных стран и объединений сохранить и удержать своё доминирование.

«Навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств», — подытожил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия готова к взаимодействию со всеми странами в противостоянии общим вызовам человечеству.