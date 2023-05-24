Москва, 24 мая, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Западные страны начали разрушать базовые нормы и ценности. Об этом 24 мая заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, другим государствам необходимо объединять усилия, чтобы добиваться единой архитектуры безопасности.

«В условиях курса Запада… возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех государств и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности», — сообщил Патрушев в ходе XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России указал на попытки Соединённых Штатов обвинить Советский Союз в сбросе атомных бомб на Японию. Он подчеркнул, что США не извинились и не собираются ни перед кем извиняться за совершённую ими бомбёжку Японии, а вместо этого пытаются утверждать, что виноваты не они.