Донецк, 24 мая, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Пик тревожности в ситуации на флангах у Артёмовска прошёл, обстановка стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, когда противник пытался [бить] по флангам и окружить ребят в самом Артёмовске, прошёл, по моей информации», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, на фланги подошли российские боеспособные части, работа по стабилизации флангов выстраивается.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Артёмовск перешёл под полный контроль ВС России. Битва за город длилась более 200 дней. С освобождением Артёмовска военных поздравил президент России Владимир Путин.

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что России для достижения успеха на донецком участке фронта придётся провести широкомасштабную операцию с охватом примерно 20–30 км. Иначе ВСУ могут попытаться не контратаковать позиции РФ в Артёмовске, а нанести удар по городу с флангов.