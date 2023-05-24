Москва, 24 мая, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Высказывание главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по атаке украинской ДРГ на Белгородскую область — это оговорка по Фрейду, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранее Боррель на пресс-конференции не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.

«У него что Белгородская область, что Белград — всё смешалось, — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. — Возможно, это такая оговорка по Фрейду, потому что, как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы».

По её словам, заявление Борреля свидетельствует о том, что он «перестал быть приличным человеком», это вопрос того, что «они заврались настолько, что противоречат сами себе, что эта ложь становится очевидной».

Как сообщало ИА Регнум, группа украинских диверсантов напала на Грайворонский район Белгородской области 22 мая. Они обстреляли жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры.

О ситуации было доложено президенту РФ Владимиру Путину, а Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

23 мая в Минобороны России подтвердили, что атаковавшие накануне Белгородскую область диверсанты ликвидированы. Всего было уничтожено более 70 человек. Остальные участники преступной группы были отброшены на территорию Украины. В результате нападения ДРГ ранения получили 13 мирных жителей Белгородской области.

Министерство обороны РФ опубликовало видео с места ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области. На кадрах видна повреждённая вражеская техника.

Украинские диверсанты в селе Козинка Белгородской области отбирали у местных жителей телефоны и зарядные устройства. Некоторых жителей населённого пункта бойцы ВСУ выгоняли на улицу, чтобы организовать укрепления в их домах.