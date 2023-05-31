Москва, 31 мая, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В России становится больше молодых людей, которые отказались от вредных привычек, правильно питаются, в меру спят и устойчивы к стрессу. Такие результаты показал всероссийский опрос «Барометр здорового уровня жизни», проведенный АНО «Национальные приоритеты».

Лилия Сенкевич

«Это был первый стартовый замер, мы планируем проводить такие раз в год. Его задача — оценить, сколько людей в России следуют принципам здорового образа жизни и по каким факторам есть проблемы и их надо решать», — сообщила ИА Регнум руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова.

Среди основных отклонений от нормы эксперт назвала проблемы с избыточным весом (есть у 50% россиян), недостаток сна (только 35% респондентов спят по 8–10 часов в сутки), стресс (47% опрошенных часто испытывают стресс), избыточное употребление сахара (69%) и масла (78%). Все эти проблемы — бич современного общества, но решить их можно. В России эту задачу выполняет национальный проект «Демография», одно из направлений которого — популяризация здорового образа жизни.

По словам Юлии Грязновой, в целом изменения уже ощутимы.

«Мы видим, что ЗОЖ в целом стал образом жизни. Неплохая физическая активность, невысокое потребление алкоголя, большинство питаются сбалансированно, хотя, разумеется, время от времени отклоняются от этого. Нужно обратить внимание на излишний вес, высокое потребление сахара, невнимание ко сну и уровень стресса», — говорит эксперт.

Опрос проводился в марте–апреле 2022 года, 1600 жителей разных регионов России ответили на 12 вопросов, которые позволили выявить проблемные места в образе жизни россиян и понять, каким образом отклонения от нормы влияют на общее эмоциональное состояние человека или «уровень счастья». Этот показатель, как выяснилось, больше всего зависит от уровня стресса, продолжительности сна, физической активности и режима питания.

АНО «Национальные приоритеты» Корреляции уровня счастья с факторами ЗОЖ

Для оценки стрессоустойчивости исследователи определили индекс стресса. Рассчитан он на основе ответов на вопросы о частоте стресса дома, на работе, на учебе, на досуге или в кругу друзей. Помимо этого, учли общий повседневный уровень тревоги от происходящих событий, стрессовых ситуаций, а также новостей в масс-медиа. В итоге выяснилось, что низкий и крайне низкий уровень стресса присущ 47% опрошенных. Причем мужчины менее подвержены тревогам, чем женщины. Крайне высокий индекс стресса демонстрируют представители возрастной группы 25–34 лет. Вместе с тем 34% опрошенных указывают, что уровень стресса в их повседневной жизни средний.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Бегун и велосипедист в центральном парке Тулы

Физическая активность стала вторым после уровня стресса фактором, наиболее сильно влияющим на «уровень счастья». Индекс для её определения был рассчитан на основе ответов на вопросы о частоте таких видов активности, как подъем по ступеням, езда на велосипеде, танцы, труд в саду, огороде или дома, занятия спортивными играми, спортом и физкультурой, быстрая ходьба. Помимо этого, в индексе учтены физические нагрузки на работе.

Выяснилось, что большинство респондентов получают физическую нагрузку дома или в саду/огороде (51%). Самый низкий показатель индекса физической активности наблюдается у респондентов возрастной категории 55+, а самый высокий — в группе 25–34 лет. Примечательно, что россияне 25–44 лет гораздо более подвижны, чем молодые люди от 18 до 24 лет. При этом респонденты в возрасте 18–34 лет чаще других возрастных групп занимаются спортом и физкультурой. Причем мужчины значительно опережают женщин. «Респонденты с нормальным уровнем физической активности значительно более счастливы, чем те, у кого физическая активность ниже нормы», — сказано в исследовании.

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Норма сна (8–10 часов) стала третьим по силе влияния на уровень счастья фактором. В целом, большинству респондентов (63%) удается соблюсти рекомендуемые параметры от случая к случаю и чаще. При этом женщины чаще мужчин указывают, что им удаётся высыпаться ежедневно. Мужчины же, наоборот, чаще женщин указывают, что им крайне редко это удается. Вместе с тем по возрастным группам значимых отличий продолжительности сна не наблюдается.

Четвертым по силе влияния на «уровень счастья» фактором (после уровня стресса, продолжительности сна и физической активности) стало питание. В целом, рационы мужчин и женщин схожи: респонденты обоих полов чаще рекомендуемого употребляют мясо птицы, соль и сахар, масла и недобирают свежих овощей и фруктов, молочных продуктов и рыбы. Однако есть и различия: мужчины чаще женщин употребляют в пищу рыбу, что ближе к рекомендуемому профилю питания, но также чаще едят красное мясо и свинину, что, наоборот, отдаляет от рекомендаций.

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Как результат — у 31% респондентов есть лишние килограммы. Согласно результатам исследования, лишь 40% опрошенных обладают нормальным соотношением массы тела и роста. Избыточная масса тела (ИМТ) чаще распространена среди мужчин, чем среди женщин (34% и 29% соответственно). В то же время у женщин чаще наблюдается ожирение второй степени (7% и 5% соответственно). Ещё одной характерной особенностью стал недобор веса у молодых людей в возрасте 18–34 лет, тогда как нормальные значения ИМТ чаще распространены среди участников исследования от 18 до 44 годов. После этого возрастного рубежа у респондентов чаще отмечались набор избыточной массы и ожирение.

АНО «Национальные приоритеты» Индекс массы тела по итогам опроса «Барометр ЗОЖ»

Также выяснилось, что мужчины чаще, чем женщины, подвержены зависимостям. По итогам опроса выявлено 48% курящих мужчин и 33% — женщин. Наиболее часто курение распространено среди представителей возрастных групп 35–44 лет и 45–54 лет. Часто курение связано с употреблением алкоголя: большая доля респондентов, не употребляющих алкоголь, также не курят (71%). Существует и связь курения с занятиями спортом: те, кто часто занимаются физкультурой, чаще не курят (74% мужчин и 76% женщин соответственно).

АНО «Национальные приоритеты» Курение в опросе «Барометр ЗОЖ»

Что касается употребления спиртных напитков, то тут мужчины тоже сильно опережают женщин. Они в целом чаще употребляют алкоголь, и общая доза спиртного в неделю у них тоже выше.

Больше всего респондентов, заявивших, что вовсе не употребляют алкоголь, наблюдается в возрастной̆ группе 18–24 лет (67%). В возрастных группах 25–34 лет и 35–44 лет, наоборот, значительно больше тех, кто выпивает в неделю больше нормы (более 200 граммов крепкого спиртного). Этот показатель взаимосвязан с уровнем стресса — именно респонденты в возрасте 25–44 лет наиболее часто среди всех возрастных групп испытывают стресс в различных ситуациях и обладают наиболее высоким уровнем тревоги.

АНО «Национальные приоритеты» Употребление алкоголя в опросе «Барометр ЗОЖ»

Наиболее распространенными способами борьбы со стрессом опрошенные назвали общение с семьей, друзьями и сон. Для женщин более характерна борьба со стрессом посредством общения с семьей и употребления вкусной пищи. Мужчины для борьбы со стрессом чаще женщин предпочитают алкоголь и физкультуру, спорт. Более молодые респонденты чаще борются со стрессом с помощью сна, общения с друзьями, еды, физкультуры и спорта. Представители возрастных групп 18–24 лет и 25–34 лет значимо чаще обращаются за помощью к психологу. На алкоголь в качестве средства от стресса наиболее часто указывают представители возрастной группы 45–54 лет.

Как сообщало ИА Регнум, среди ключевых целей нацпроекта «Демография» — поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.