Москва, 24 мая, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Большинству граждан России небезразличен курс валюты, при этом более половины опрошенных считают, что оптимальный курс — не более 50 рублей за доллар. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Отмечается, что опрос проводился в мае, в нём приняли участие 1,5 тыс. человек.

Согласно его данным, 62,5% респондентов полагают, лучше всего, если стоимость доллара не будет превышать 50 рублей. При этом 17,3% опрошенных считает, что оптимальным курсом является 50–60 рублей за доллар, 10,2% респондентов назвали оптимальным курсом 60–70 рублей за один доллар.

Уточняется, что курс валюты небезразличен 72,2% опрошенных, при этом 27,8% респондентов данный вопрос не интересен. О накоплениях в долларах сообщили только 9,2% участников опроса, у 90,8% респондентов нет этой валюты.

«По большей части обычный среднестатистический житель России заинтересован в укреплении национальной валюты. И прежде всего потому, что в его глазах укрепление рубля к доллару влечёт за собой уменьшение стоимости импортных товаров или тех, что производятся в России, но имеют много импортных комплектующих», — подвели итог аналитики сервиса.

Как передавало ИА Регнум, в США поднимается паника вокруг угрозы технического дефолта. По данным казначейства США, уже в начале июня у страны закончатся деньги и дефолт из гипотетического сценария станет вполне возможным. Но чем дольше наблюдаешь за драмой с дефолтом, тем больше происходящее напоминает лишь тщательно срежиссированный политический спектакль, который в самый последний момент закончится, как любят в Голливуде, хеппи-эндом.

Ситуация вокруг дефолта обострилась из-за технической процедуры, которая называется потолком госдолга.