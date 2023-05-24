Марочко заявил об укреплении ВСУ позиций на краснолиманском направлении
Луганск, 24 мая, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Военные ВСУ укрепляют позиции на краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На второй и третьей линии (обороны) украинских позиций отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений», — написал он в своём Telegram-канале.
Марочко добавил, что на пункты временной дислокации военных ВСУ прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что под Артёмовском ВСУ наращивают вооружённые формирования.
Он утверждает о прибытии свежих сил ВСУ. Украинское командование наращивает вооружение и бронетехнику в районе населённого пункта Часова Яра.