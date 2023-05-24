Пекин, 24 мая, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным высоко оценил перспективы сотрудничества Пекина и Москвы.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер Госсовета КНР Ли Цян во время российско-китайских переговоров в расширенном составе в Доме народных собраний

«У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх», — сказал он.

Он добавил, что Китай намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран и налаживать их взаимодействие.

«Намерены сделать все для того, чтобы наши договоренности были реализованы на практике», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 мая Мишустин заявил, что отношения Москвы и Пекина демонстрируют беспрецедентно высокий уровень.

Российский политик напомнил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение определить стратегические ориентиры для развития взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств двух стран ведётся скоординированная работа для выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей, добавил Мишустин.