Богота, 24 мая, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Колумбийский суд отклонил ходатайство прокуратуры о прекращении уголовного дела в отношении бывшего президента страны и экс-сенатора Альваро Урибе, которого обвинили в мошенничестве и коррупции.

Long Visual Press/Global Look Press Бывший президент Колумбии Альваро Урибе

«Все изложенное позволяет суду заключить, что вопреки утверждениям прокурора существуют вещественные доказательства и полученные законным путём сведения, которые позволяют нам с достоверностью утверждать, что преступное деяние, описанное как взятка, имело место и доктор Урибе может быть соучастником», — приводит газета Semana заявление судьи, которая проводила заседание.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры могут обжаловать решение суда либо подать новое ходатайство. Иначе по делу Урибе должны начаться судебные слушания.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2019 года Верховный суд Колумбии принял решение продолжить расследование в отношении бывшего президента страны, сенатора Альваро Урибе. Политик подозревается в подкупе свидетелей и взяточничестве. Суд отклонил ходатайство защиты Урибе, просившей не рассматривать в качестве доказательств записи телефонных разговоров, предположительно свидетельствующих, как бывший глава государства подкупает свидетелей.

3 июня 2020 года Верховный суд Колумбии инициировал предварительное расследование против сенатора Альваро Урибе, занимавшего в 2002–2010 годах пост президента страны. Урибе заподозрили в незаконном получении информации с помощью государственных разведслужб. Сам Урибе написал, что расследование началось из-за жалобы некого «трусливого анонима».

В мае 2019 года в колумбийских СМИ было опубликовано журналистское расследование, в котором сообщалось об использовании национальных разведслужб для слежки за политической оппозицией.