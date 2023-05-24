Пекин, 24 мая, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, которое экспортируется из России в Китай, а также некоторые другие документы были подписаны по результатам состоявшихся в Пекине российско-китайских переговоров, которые провели премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян с участием делегаций государств.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время встречи в Доме народных собраний

Так, протокол о требованиях к зерну будет действовать между главным таможенным управлением Китая и Россельхознадзором. Между этими ведомствами также был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, которое экспортируется из России.

Был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством коммерции КНР и минэкономразвития России об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами. Так, стороны намерены развивать межрегиональную торговлю услугами, поощрять участие организаций двух государств в ярмарках и выставках, а также стимулировать предприятия к участию в совместных мероприятиях в различных отраслях.

Был подписан меморандум о сотрудничестве и дружбе между главным государственным управлением по физической культуре и спорту КНР и Минспорта России.

Стороны приняли совместное заявление о намерениях по продлению пилотной программы «Ускоренное патентное делопроизводство» между государственным управлением Китая по вопросам интеллектуальной собственности и Роспатентом.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с премьером КНР Ли Цяном Мишустин заявил, что отношения Москвы и Пекина демонстрируют беспрецедентно высокий уровень. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение определить стратегические ориентиры для развития взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств двух стран ведётся скоординированная работа для выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей, добавил Мишустин.

23 мая в аэропорту Пекина встречали российскую делегацию во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Премьер-министр уже выступил на российско-китайском саммите и посетил научно-исследовательский институт нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec.

По словам Мишустина, товарооборот России и Китая по результатам 2023 года может достичь 200 млрд долларов.

Согласно данным главного таможенного управления Китая, торговый оборот КНР и России с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до 73,148 млрд долларов. Экспорт из КНР в РФ за четыре месяца увеличился на 67,2% и составил 33,68 млрд долларов. Поставки из России возросли на 24,8%, до 39,46 млрд долларов.