Севастополь, 24 мая, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании корпуса морской пехоты является жонглированием терминологией, поскольку для проведения десантных операций нужны не только амфибийные силы, но и сам флот. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В ходе посещения позиций на угледарском направлении президент Украины рассказал о создании корпуса морской пехоты, он уточнил, что будут сформированы новые бригады, которые обеспечат современным оружием и техникой.

«Что имеет в виду под понятием корпус морской пехоты пан Зеленский, сложно сказать», — приводит РИА Новости слова Горбачёва.

Он напомнил, что Украина никогда не имела военно-морских сил в классическом понимании, любая морская пехота должна опираться на ту часть флота, которая выполняет задачи по проведению десантных операций.

«Если этот корпус создается для действий с моря на берег, то возникает вопрос в целом о перспективе их военно-морских сил, так как амфибийные силы — это только часть флота, они имеют слабое вооружение и их должны тогда охранять в составе конвоев и десантных отрядов. Возникает вопрос о видении Украиной ВМС, потому что если идёт речь о корпусе в классическом понимании, то потребуется флот, больший, чем существующий Черноморский флот России. Думаю, что это жонглирование терминологией, болтовня политических шулеров», — подчеркнул эксперт.

Горбачёв добавил, что, говоря о создании подобного корпуса, власти Украины не понимают задач, специфики и особенностей различных соединений в составе военно-морских сил.

«Под этим нет ничего, потому что создать воинское формирование и назвать его морской пехотой не значит иметь морскую пехоту как таковую, которая выполняет задачи десантирования. Если же она будет перебрасываться сухопутным путём, что же это за морская пехота», — отметил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президент Украины несёт угрозу для всего мира. По его мнению, украинский лидер не только способствует уничтожению страны, но и «делает всё возможное, чтобы приблизить конец света».

15 мая Риттер назвал украинские войска недостаточно подготовленными для проведения масштабной наступательной операции. По его словам, Украина испытывает нехватку высококвалифицированных и обученных военнослужащих.

Генерал-лейтенант ВС США в отставке Марк Хертлинг, который командовал 1-й бронетанковой дивизией во время операции в Ираке, а затем был командующим сухопутными войсками США в Европе, заявил, что наступательные операции требуют концентрации сил и техники, при этом способной «ловко маневрировать», особой точности в целеуказании и нанесении ударов, а также протяженных и одновременно хорошо защищенных коммуникаций снабжения. Но армия Украины не предпринимала ничего подобного в требуемых масштабах.

По мнению генерала, в ходе наступления командующий ВСУ Валерий Залужный должен будет переправить свои войска через Днепр, столкнувшись с ВС РФ, которые «имели месяцы на подготовку» к украинской атаке.

Эксперт Центра политико-стратегического анализа StratPol Ксавье Моро предположил, что поставки британского оружия и военной техники ВСУ продлят конфликт ещё на несколько месяцев, но не смогут помочь Украине добиться положительного исхода.