В Якутске арестовали мужчину по подозрению в убийстве четырёх человек

Якутск, 24 мая, 2023, 08:05 — ИА Регнум. В Якутске суд взял под стражу 64-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. О деталях уголовного дела сообщили в СУ СК России по республике.

Pixabay.com Пожар

Следствием установлено, что ночью 22 мая хозяин квартиры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений намеренно её поджег. Он планировал убить находящихся четырёх человек в квартире.

Огнём были повреждены две квартиры на общей площади 50 кв. метров в двухэтажном доме. На месте пожара обнаружены четыре тела. По предварительным данным, причиной смерти женщины и трёх мужчин стало острое отравление угарным газом.

Как сообщало ИА Регнум, в Иркутской области во время пожара в частном жилом доме погибли женщина с детьми, возбуждено уголовное дело.

В сгоревшей квартире обнаружены тела женщины 1983 года рождения и двоих её детей, мальчика 2010 года рождения и девочки 2015 года рождения. Муж прибыл в ходе тушения пожара.