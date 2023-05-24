Луганск, 24 мая, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Под Артёмовском украинцы наращивают вооружённые формирования, написал в своём Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

Он утверждает о прибытии свежих сил ВСУ. Украинское командование наращивает вооружение и бронетехнику в районе населённого пункта Часова Яра, уточнил эксперт.

ВСУ, по мнению Марочко, готовятся ударить по флангам российских военных, которые находятся в Артёмовске.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Артёмовск перешёл под полный контроль ВС России. Битва за город длилась более 200 дней. С освобождением Артёмовска военных поздравил президент России Владимир Путин.

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что России для достижения успеха на донецком участке фронта придётся провести широкомасштабную операцию с охватом примерно 20–30 км. Иначе ВСУ могут попытаться не контратаковать позиции РФ в Артёмовске, а нанести удар по городу с флангов.