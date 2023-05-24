Financial Times: рост влияния БРИКС означает конец доминированию стран G7

Лондон, 24 мая, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Британский экономист и обозреватель Мартин Вольф считает, что G7 должна признать, что не может управлять миром из-за роста влияния БРИКС. Мнение эксперта опубликовала Financial Times.

Kremlin.ru Лидеры БРИКС

Автор заявил, что экономическое доминирование G7 ушло в историю.

«Да, G7 должна защищать свои ценности и интересы. Но она больше не сможет управлять миром, даже несмотря на то, что его судьба всё ещё будет зависеть от её участников», — признал Вольф.

БРИКС в ближайшем будущем станет, по мнению эксперта, «значимой всемирной группой» и не будет зависеть от прихотей США и их союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий.

Как сообщало ИА Регнум, в течение последнего времени заявки на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стали поступать от многих стран. Уже зафиксировано не менее 30 заявок.

Окончательное решение по расширению БРИКС примут на саммите группы в августе 2023 года в Йоханнесбурге.