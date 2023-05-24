Песков заявил, что Россия не допустит заморозки украинского конфликта

Москва, 24 мая, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Россия солидарна с западными странами на тему недопущения заморозки конфликта на Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что Россия посредством спецоперации или другими доступными средствами намерена достичь поставленных целей.

О недопущении заморозки конфликта ранее высказался немецкий канцлер Олаф Шольц, позицию которого разделяет премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В Лондоне считают неправильными любые мирные планы, не предусматривающие возврат Украине потерянных территорий. В Киеве также не готовы приостанавливать конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая газета Politico написала, что официальные лица США обсуждают возможность заморозки конфликта на Украине на долгие годы на примере корейского кризиса. В Вашингтоне якобы рассматривают вариант, при котором Москва и Киев согласятся не пересекать определённые границы, при этом они не обязательно должны быть официальными.