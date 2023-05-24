Глушковский район, Курская область, 24 мая, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Самая маленькая девочка в России ростом в 80 см Полина Скорик окончила 11 классов в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство образования региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьница, рюкзак

Выпускница планирует поступать на заочное обучение по направлению «Менеджмент».

У девочки редкое заболевание — аноксетическая дисплазия. В России такой диагноз только у неё. Всего в мире таких людей до десяти.

В местных СМИ Полину окрестили «глушковская Дюймовочка». Отмечается, что одноклассники с особым вниманием и заботой относились к девочке.

Как сообщало ИА Регнум, почти для полумиллиона российских школьников последний звонок прозвенит в новых учебных заведениях, построенных за четыре года реализации национального проекта «Образование». Строительство новых школ и капитальный ремонт уже существующих позволяют решить важнейшую задачу и уйти от трехсменного обучения в школах.