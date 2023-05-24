Москва, 24 мая, 2023, 07:18 — ИА Регнум. США «заставляют» союзников оказывать помощь Украине, в то время как сами нацелены остановить поток поддержки. Для них лидер киевского режима Владимир Зеленский — это всего лишь «крыса в лабиринте», которую подталкивают к нужному выходу. Об этом в эфире радио Sputnik заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Личный архив Богдана Безпалько Богдан Безпалько

Он привёл примеры отношения США к Украине и задался вопросом, если Штаты собираются выйти из конфликта и приостановить финансирование ВСУ, зачем они заявляют о поставках истребителей F-16.

Что касается дальнейшей финансовой подпитки киевского режима, то Безпалько считает, что США при желании выйти из конфликта перестали бы финансировать Украину без отсылки на сложившуюся ситуацию с госдолгом в стране.

Как сообщало ИА Регнум, военное финансирование Украины временно может приостановиться на неопределённый срок по причине судебных разбирательств из-за потолка госдолга США.

С конца лета 2022 года число раненых и погибших солдат ВСУ резко увеличилось. Потери в рядах военнослужащих являются самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского, уверен обозреватель Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей.