Токио, 24 мая, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Япония не намерена вступать в Североатлантический альянс, также пока нет принятого решения об открытии представительства НАТО в стране, заявил премьер-министр Фумио Кисида.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Японии

«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена», — уточнил политик.

При этом Токио будет продолжать укреплять сотрудничество со странами — членами альянса и их союзниками по причине возникших испытаний, с которым сталкивается международный порядок, добавил Кисида.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению корейского эксперта Ким Соль Хва, активное сотрудничество с НАТО доведёт Японию до краха. Он убеждён, что в Токио должны понимать опасность военного сговора страны с внешними силами.