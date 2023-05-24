Пекин, 24 мая, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Беспрецедентно высокий уровень демонстрируют отношения Москвы и Пекина, заявил 24 мая председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером КНР Ли Цяном.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Российский политик напомнил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение определить стратегические ориентиры для развития взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств двух стран ведётся скоординированная работа для выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей, добавил Мишустин.

Российско-китайские отношения направлены на взаимное уважение, стремление к совместному ответу на новые вызовы, усиливающие турбулентность на международном уровне, отметил глава российского правительства.

«Единство позволяет сдвинуть горы», — сказал премьер-министр России, добавив, что так говорят китайские друзья.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая в аэропорту Пекина встречали российскую делегацию во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Премьер-министр уже выступил на российско-китайском саммите и посетил научно-исследовательский институт нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec. Также запланирована встреча Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров намечено подписание нескольких соглашений.