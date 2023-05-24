Москва, 24 мая, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Сроки официального визита президента России Владимира Путина в Китай ещё согласовываются, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

В Кремле напомнили о приглашении председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в 2023 году в удобное для Путина время.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая в ходе российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил признательность Пекину за приглашение президента РФ Владимира Путина на международный форум «Один пояс — один путь» в качестве главного гостя.

В конце апреля российский президент Владимир Путин сказал, что договорился с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, что стороны намерены обмениваться высокотехнологичной информацией. Также Путин заявил о необходимости на уровне правительства выработать инструменты по развитию других направлений.