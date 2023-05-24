Париж, 24 мая, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Бразилия предложила создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара. Об инициативе написало французское издание AgoraVox.

Minsvyaz.ru Флаги стран БРИКС

По мнению автора, использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкций США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая.

В ближайшее время ещё шесть стран намерены присоединиться к БРИКС, в этой связи вопрос о создании единой валюты становится особенно актуальным.

Страны БРИКС давно призывают ввести общую валюту из-за сильной зависимости от доллара.

Как сообщало ИА Регнум, отказаться от доллара в международной торговле призвал развивающиеся страны президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в Китай.

Он призвал страны БРИКС положить конец доминированию доллара и разработать собственную альтернативную валюту для использования в торговле.