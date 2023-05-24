Москва, 24 мая, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Российские бойцы Западного военного округа рассказали о сбитых беспилотниках ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Doodybutch Беспилотник

Во время боевого дежурства командир отделения взвода охраны с позывным Леопольд увидел направлявшийся к вертолётной стоянке на предельно низкой высоте украинский беспилотник «Лелека-100». При помощи данного дрона противник пытался узнать месторасположение российской авиации. После доклада командованию военный открыл огонь по беспилотнику. В итоге аппарат был поражён.

Ещё один БПЛА заметил рядовой по имени Максим, который контролировал воздушное пространство на посту. Он обратился к напарнику, чтобы тот использовал противодроновое оружие, пока сам доложит о находке командиру. После указаний военные уничтожили беспилотник. При этом рядовой не покидал пост, а вёл наблюдение за другими аппаратами.

Позиции российской гаубичной батареи попытался зафиксировать другой дрон. Подававший снаряды боец расчёта сержант Эльсевар по внешнему виду смог определить принадлежность БПЛА, который обнаружил над позициями батареи. Военный смог сбить аппарат автоматной очередью. После ликвидации вражеского дрона артиллеристы продолжили стрельбу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 мая на проезжую часть в Белгороде с беспилотника было сброшено взрывное устройство. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждения получил легковой автомобиль.