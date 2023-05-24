Москва, 24 мая, 2023, 06:12 — ИА Регнум. В первом квартале 2024 года в России начнётся введение цифрового акциза на пиво и табак. Проведение проверок по использованию данных запланировано с мая по июль 2024 года. О нововведениях сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожную карту Минфина РФ.

(сс) kenteegardin Налоговый калькулятор

Предполагается, что налоговики автоматически будут исчислять налоги при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива.

Внедрение пилотного проекта начнётся в первом квартале 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, сенаторы предложили правительству РФ рассмотреть вопрос о введении налогообложения за деятельность в интернете, в том числе деятельность блогеров.

Инициаторы не исключают, что для создания механизма налогообложения в этой сфере необходимо подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. Подробности с кабмином пока не обсуждались.