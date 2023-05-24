Донецк, 24 мая, 2023, 05:42 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили, что ВС РФ из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» сбили вертолёт ВСУ Ми-8 в районе Лозовой в Донецкой Народной Республике.

Mil.ru Зенитные ракетные комплексы

«В ходе боевых действий на купянском направлении средствами ПВО огнём из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» в районе населённого пункта Лозовая сбит вертолёт противника Ми-8», — рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Кроме того, в районе села Соломенное уничтожен беспилотник самолётного типа расчётом зенитного пушечного комплекса «Панцирь-С».

Штурмовики ликвидировали наблюдательный пункт, пять блиндажей, технику и почти взвод киевских боевиков из 14-й отдельной механизированной бригады и 105-й бригады в районе Масютовки и Молчаново.

Также, по словам Зыбинского, расчёты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» в районе села Западное уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне проведения спецоперации впервые в мире в боевых условиях был опробован полностью автоматический режим работы российского зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь». Без участия оператора были уничтожены самолёты ВСУ.

Военные только контролировали работу С-350, не вмешиваясь в процесс.