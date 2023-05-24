Москва, 24 мая, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Речь о переговорах Кремля с представителями действующей на Украине власти вряд ли может идти, так как «переговоры с РФ запрещены» властями киевского режима. Предпосылок для мирного урегулирования конфликта пока нет. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков при этом не стал уточнять, есть ли у России свой план по мирному урегулированию или поддерживается один из предложенных другими сторонами вариантов разрешения ситуации.

«Специальная военная операция продолжается», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, в истории человечества до создания УССР никакой Украины не было. Об этом на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным заявил президент России Владимир Путин.

Африканская миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предложила остановить боевые действия. Шесть стран считают, что переговоры могут проходить и без вывода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.