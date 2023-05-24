Херсон, 24 мая, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Российские артиллеристы с помощью подпольной организации «Русский Херсон» поразили склад с боеприпасами ВСУ, четыре автомобиля, а также около 30 украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал один из активистов подполья.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсонская область

По его словам, подпольщики для успешной операции ВС России устанавливают маяки в местах расположения украинских военных не только в Херсоне, но и по всему побережью области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее подпольщики заявили, что ими выбрана для уничтожения новая цель — командир подразделения ВСУ с позывным «Дикий». Даже если он успеет сбежать из Херсона, к его ликвидации подключат кого-нибудь из близкого окружения.

Также подпольщики посодействовали ВС России поразить не только ангар с украинской военной техникой на окраине Херсона, но и ликвидировать миномётный расчет ВСУ, намеренно обстреливавший город с целью провокации.