Активисты подполья в Херсоне помогли уничтожить склад боеприпасов ВСУ
РИА Новости: подпольщики в Херсоне помогли уничтожить склад боеприпасов ВСУ
Херсон, 24 мая, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Российские артиллеристы с помощью подпольной организации «Русский Херсон» поразили склад с боеприпасами ВСУ, четыре автомобиля, а также около 30 украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал один из активистов подполья.
По его словам, подпольщики для успешной операции ВС России устанавливают маяки в местах расположения украинских военных не только в Херсоне, но и по всему побережью области.
Как сообщало ИА Регнум, ранее подпольщики заявили, что ими выбрана для уничтожения новая цель — командир подразделения ВСУ с позывным «Дикий». Даже если он успеет сбежать из Херсона, к его ликвидации подключат кого-нибудь из близкого окружения.
Также подпольщики посодействовали ВС России поразить не только ангар с украинской военной техникой на окраине Херсона, но и ликвидировать миномётный расчет ВСУ, намеренно обстреливавший город с целью провокации.